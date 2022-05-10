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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

10.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E'nin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

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