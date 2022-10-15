Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

