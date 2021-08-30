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Gaziantep'te gurbetçinin aracından içinde altın ve döviz bulunan çanta çalındı

30.08.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çantada yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve döviz bulunduğunu anlatan Hurşit Ümit Güneş: - "Pazar günü yola çıkacaktım ama çıkamıyorum ve mağdurum. Hırsızların bulunmasını istiyorum"

GAZİANTEP (AA) - Tatil için ailesiyle memleketi Gaziantep'e gelen gurbetçinin içerisinde altın ve dövizin bulunduğu çantası, otomobilinden çalındı.

Alınan bilgiye göre, Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Hurşit Ümit Güneş (24), kısa bir süre önce ailesiyle memleketi Gaziantep'e geldi. Güneş, alışveriş yapmak için İnönü Caddesi'nde otomobilini durdurarak bir oyuncak dükkanına girdi.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, aracın camını indirerek içerisinde altın ve dövizin bulunduğu çantayı alıp kaçtı.

Güneş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede çalışma başlattı.

Güneş, gazetecilere, çantasında yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve döviz bulunduğunu söyledi.

Tatil için memleketine geldiğini anlatan Güneş, "Pazar günü yola çıkacaktım ama çıkamıyorum ve mağdurum. Hırsızların bulunmasını istiyorum. Fransa'ya dönmek için evrak ve paramın bulunmasını istiyorum. Kısa zamanda suçluların yakalanacağına inanıyoruz. Çantanın içindeki çocuğum, eşim ve kendime ait belgeler nedeniyle Fransa'ya dönemediğimiz için üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu.

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