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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

15.01.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan C.K'yı ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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