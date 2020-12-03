Gaziantep'te içinde bağışıklığı güçlendirici ürünler olan "şifa paketi" dağıtılmaya başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünlerden oluşan "şifa paketleri"nin dağıtmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yöresel ürünlerden oluşan paketler İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliğiyle ücretsiz dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca 70 kişilik ekiple dağıtımı yapılan paketlerin içinde Araban sarımsağı, Oğuzeli narı, Nizip nanesi, zahter, nar ekşisi, kuru üzüm, toz sumak gibi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici, C, D vitamini, magnezyum ve çinko bakımından zengin ürünler bulunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, vatandaşlara ek gıda takviyesi yapmak amacıyla paketleri oluşturup dağıttıklarını belirtti.

Bu süreçte tüm ürünleri kent esnafından temin ettiklerini ayrıca Ezogelin Kadın Kooperatifinin ürettiği ürünleri de aldıklarını dile getiren Aksoy, "Hem çalışan kadınlarımız, hem esnafımız kazansın dedik. Bu ürünlerin vatandaşlarımıza şifa olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

