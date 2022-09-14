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Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı

14.09.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 5. Organize Sanayisi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 4 itfaiye personeli yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtfaiye

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