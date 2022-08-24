YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

24.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri ve bir araçta arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada, 6 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara, 1900 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne taziye ziyaretiMedya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne taziye ziyareti
Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulunduKütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu
Malatya Ticaret BorsasıMalatya Ticaret Borsası
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaçakçılık

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:47
Öğle
12:38
İkindi
16:20
Akşam
19:19
Yatsı
20:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.