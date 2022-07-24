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Gaziantep'te mahalleler arasındaki futbol turnuvasında çıkan kavga kameraya yansıdı

24.07.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te mahalleler arasındaki futbol turnuvasında çıkan kavga kameraya yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kırsal mahalleler arasındaki futbol turnuvasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şehit Cemal Bozkurt anısına Şehitkamil Stadı'nda gerçekleştirilen futbol turnuvası devam etti.

Toplam 40 kırsal mahallenin mücadele ettiği müsabakada, Öncülerspor ile Yazırspor finalde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın sonuna doğru bir pozisyonda taraflar arasında tartışma çıktı. Hakeme gösterilen tepkinin ardından verilen kırmızı kartla, sahada kargaşa yaşandı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, polis ekipleri, hakemleri koruma altına alarak, soyunma odasına götürdü.

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