Gaziantep'te meslek lisesi öğrencileri günde 20 bin kişiye yemek hazırlıyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'teki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı yemekler her gün 20 bin kişiye ulaştırılıyor.

Okulun bin metrekarelik imalathanesinde hazırlanan yemeklerden 3,7 milyon lira gelir elde eden meslek lisesi, bu başarısıyla bu yılın ilk iki ayında Türkiye'de en fazla gelir elde eden okullar arasında ikinci sırada yer alıyor.

Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileriyle Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri, okullardaki yemek kalitesini yükseltmek için başlattıkları proje kapsamında üretimi yoğunlaştırdı.

Lisedeki bin metrekarelik imalathanede, meslek lisesi öğrencileri usta öğreticilerin önderliğinde ilk başta kentteki taşımalı eğitim gören 12 bin öğrenci için yemek hazırladı. Yemeklerin beğenilmesiyle birçok kurum ve kuruluştan gelen talepleri değerlendiren okul, üretimi artırdı ve hem bu kurumlara hem de Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki kurumlara 3 öğün hazırlanan lezzetlerini ulaştırmaya başladı.

Adeta bir yemek fabrikası gibi, günde 20 bin kişiye yemek hazırlanan okul, ocak ve şubat ayında 3 milyon 795 bin lira gelir elde etti.

Okul Müdür Yardımcısı Hakan Güneş, AA muhabirine, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü'nün 1,5 yıl önce açıldığını, şu an 3 öğün yemek hazırladıklarını söyledi.

Kentteki özel ve resmi kuruluşların yanı sıra Suriye'nin güvenli bölgelerindeki kurumlara günlük yemek ulaştırdıklarını ifade eden Güneş, "Asıl amacımız öğrencilerimize burada mesleki eğitim kazandırmak." dedi.

Yemeklerde kullandıkları bütün malzemeleri Tarım Kredi Kooperatifinden aldıklarını dile getiren Güneş, yemeklerine olan taleplerin sürdüğünü, yakında sağlık kuruluşlarıyla da anlaşma yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye genelinde en fazla kazanç elde eden 2. okul olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Kar amacı gütmüyoruz, amacımız para kazanmak değil. Tabi ki kazanç anlamında Türkiye'de ikinci olmak güzel ama öğrencilerimiz eğitim görüyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. Öğretmen ve öğrencilerimiz için maddi anlamda kazanç da oluyor. 11. sınıf öğrencilerimiz asgari ücretin 3'te 1'i kadar, 12. sınıf öğrencilerimiz ise asgari ücreti kadar kazanç alıyor, ustalık eğitimlerini de burada yürütüyor. Projemizin amacı, bir soruna çözüm üretmekti, bir soruna çözüm üretirken katma değer oluşturuldu, istihdam sağladık. Mesleki eğitim vasıtasıyla 60 kişi burada istihdam ediliyor, sigortaları okulumuzca yapılıyor. Önceliğimiz yemeğin lezzeti, kalitesi ve hijyenidir. Burada gıda mühendisi, diyetisyenle çalışıyoruz."

Öğretmenlerden Furkan Yavaş ise "Bu işin üstesinden gelmek aslında çok zor ama ekip arkadaşlarımız iyi olunca bu işin üstesinden gelebiliyorsunuz. Usta öğreticilerimiz buradaki çırak öğrencilerimiz ile yakından ilgilenebiliyor. Çırak öğrencilerimize odaklanıyoruz. Burada uygulamalı eğitimle iyi bir usta olmalarını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölümün 11. sınıf öğrencisi Abdullah Yücel de eğitimlerin çok iyi gittiğini anlatarak, "Burada mesleğimi öğreniyorum, özelikle kasap alanında olmaktan mutluyum. 20 bin kişiye yemek yapmak güzel ve gurur verici bir şey, büyük bir iş." diye konuştu.

