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Gaziantep'te polislerin boğazına süt kaçan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında

15.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te polislerin boğazına süt kaçan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekiplerinin, boğazına süt kaçan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliğine gelen bir kadın, kucağındaki 7 aylık bebeğini emzirmek için bir odaya gitti.

Emzirme sırasında boğazına süt kaçan bebeğe polis ekipleri müdahale etti.

Yapılan müdahaleyle yeniden nefes almaya başlayan bebek, yakındaki hastaneye götürüldü. Bebek, aynı gün taburcu edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntüde, bebeğini emzirmek için bir odaya giren kadının aniden dışarı çıktığı, panikleyerek yere düştüğü, polis ekiplerinin boğazına süt kaçan bebeğe müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri görülüyor.

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