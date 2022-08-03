YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

03.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, vücuduna mermi isabet eden ve ağır yaralanan Bozan Gürbüz, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gürbüz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin olay sonrası kaçan zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıklarıGaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıAdana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıKayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ölüm silahlı kavga

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:30
Öğle
12:42
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:11
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.