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Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı

26.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Sadettin Köse'nin (70), 18 Eylül Pazar günü ilçe kırsalındaki Güllühöyük Mahallesi'ndeki çiftliğine motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gaziantep İl Jandarma ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle oluşturulan özel ekiple, Olay Yeri İnceleme, Asayiş ve JASAT timlerince 32 iş yerinden alınan yaklaşık 400 saatlik görüntülerin incelenmesi ve yapılan saha çalışması sonucunda cinayet şüphelisi S.K (45), Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan S.K, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik tedbirleri altında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18 Eylül'de ilçe kırsalındaki Güllühöyük Mahallesi'nde çiftliğine motosikletiyle giden Sadettin Köse'yi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirmiş, silahla ağır yaralandığı belirlenen Köse İslahiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

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İslahiye silahlı saldırı yakalandı

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