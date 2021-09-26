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Gaziantep'te tabancayla vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü

26.09.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tabancayla vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tabancayla vurulan ve darbedilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde 24 Eylül'de, parkta tabancayla vurulan ve darbedilen 17 yaşındaki Ali Karataş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamı yitirdi.

Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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