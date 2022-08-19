Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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