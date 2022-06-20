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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

20.06.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 6 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerin yanı sıra 2 araç ve 1 iş yerinde arama yapan ekipler, 354 gram sentetik uyuşturucu, 840 gram esrar ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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