Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 6 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerin yanı sıra 2 araç ve 1 iş yerinde arama yapan ekipler, 354 gram sentetik uyuşturucu, 840 gram esrar ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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