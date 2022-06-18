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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

18.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçtaki O.K. ve D.A'nın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Şüpheli Gaziantep

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