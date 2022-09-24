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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

24.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstiklal Mahallesi'ndeki evin çatı katında arama yapan ekipler, kenevir, pompalı tüfek ve 86 fişek ele geçirdi, ikamette bulunan M.D, H.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Gaziantep uyuşturucu

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