Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, kent genelinde düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



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