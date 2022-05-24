YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

24.05.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 3 kilogram esrar, 41 kök kenevir bitkisi, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:09
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:45
Yatsı
21:18
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.