Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 3 kilogram esrar, 41 kök kenevir bitkisi, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



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