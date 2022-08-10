Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Alper Sanık B. ile avukatı katıldı.

Sanık, üzerinde ele geçirilen uyuşturucuyu kendisinin kullandığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, yaklaşık 1 yıl önce Yeditepe Mahallesi'nde gece vakti bekçilerin kovalamacası sonucu yakalanan sanığın üst aramasında satışa hazır halde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, cezanın miktarını göz önünde bulundurarak, sanığın tutuklanmasına hükmetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz