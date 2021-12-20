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Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

20.12.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 12 Aralık'ta düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alanın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 86 kişiye idari para cezası uygulandı.

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Gaziantep fuhuş

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