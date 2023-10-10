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Gaziosmanpaşa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 1 kişi öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde ilerleyen M.G'nin kullandığı 34 THH 99 plakalı taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunan A.E, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksi sürücüsü M.G, polis merkezine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis İtfaiye

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