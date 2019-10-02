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Gazişehir Gaziantep'in yeni ismi Gaziantep Futbol Kulübü oldu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde isim değişikliğine giden Gazişehir Gaziantep'in yeni ismine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da onay geldi. TFF'nin onayının ardından kırmızı-siyahlıların ismi resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişti.

Gazişehir Gaziantep'in yeni ismi Gaziantep Futbol Kulübü oldu

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yeni başkan Mehmet Büyükekşi imzasıyla yapılan açıklamada, "15 Haziran 2017 tarihinde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak çıktığımız yolda, takımımızın adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişmiştir. Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek olan kulübümüz, şu an Süper Lig’de dikkat çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır. Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi 1 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir" ifadeleri kullanıldı.

4. KEZ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
1988 yılında SANKO Holding bünyesinde Sankospor adıyla kurulan Gaziantep ekibi, sırasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Gazişehir Gaziantep isimlerini kullandıktan sonra TFF'nin onayı ile artık Gaziantep FK ismi ile yoluna devam edecek.

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Gazişehir Gaziantep Gaziantep Futbol Kulübü

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