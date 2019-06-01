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Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Gazişehir Gaziantep, bu sezon penaltı atışlarında gösterdiği başarıyla dikkati çekti.

Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, penaltı atışlarındaki başarısıyla dikkati çekiyor. ige şampiyonluk parolasıyla çıkan Gazişehir Gaziantep, sezon boyunca attığı gollerle taraftarını sevindirdi. 34 haftalık lig sürecinde 60 kez rakip fileleri havalandırarak 67 golle Abalı Denizlispor'dan sonra ligin en golcü takımı haline gelen Gaziantep temsilcisi, buna karşılık 31 kez de kalesini gole kapatamadı.

Normal sezonda 5 kez penaltı hakkı kazanan kırmızı-siyahlı ekip, bu fırsatların tamamını da lehine sonuçlandırdı. alesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in koruduğu Gaziantep ekibinin penaltı başarısı, play-off sürecinde de kendisini göstererek Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir etken oldu.

Play-off yarı finali ilk maçında 2-0 yendiği Osmanlıspor karşılaşmasının rövanşını da aynı skorla kaybeden Gaziantep temsilcisi, uzatma dakikalarında da skoru değiştiremeyince penaltı sürecine geçti. Kullandığı 9 penaltının tamamını gole çeviren Gaziantep ekibinin finale çıkmasını ise Günay Güvenç'in Osmanlıspor adına kullanılan penaltıyı kurtarmasıyla 9-8'lik skorla gerçekleşti. lay-off finalinde de Hatayspor ile 1-1'lik eşitliği bozamayan Gazişehir Gaziantep, penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım haline geldi. azişehir Gaziantep, bu sezon 5'i lig olmak üzere 19 penaltı atışı kazanmış ve tamamını golle neticelendirmiş oldu.

EN GOLCÜ İSİM GÖKHAN ASLAN

Sezonda 60 kez gol kaydeden Gaziantep temsilcisinin en golcü ismi 9 kez sevinç yaşayan orta saha oyuncusu Gökhan Alsan oldu. ökhan Alsan'ı 7'şer golle forvet oyuncusu Poepon ve Del Valle, 6'şar golle Kerim Avcı ve Oğulcan Çağlayan takip etti. akımdaki diğer golcü oyunculardan Moussa Sow 4 gol, Chabbi 5'er golde kalırken, Yusuf Türk ise gol yollarında suskun kaldı.

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