Gazişehir Gaziantep sil baştan

Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda forma giyen Nihat Şahin, Fatih Gülmez, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Uğur Arslan Kuru, Mücahit Albayrak, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason, Cihat Çeli, Rydell Poepon, Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan ve Igor Wanderson Da Silva ile de yollar ayrıldı.

ÜÇ OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME

Geçen sezon istikrarlı bir performans ortaya koyarak Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, 3 oyuncusuyla ise sözleşme yeniledi.

Kırmızı-siyahlı ekip orta saha oyuncusu Junior Jefferson ile 3, defansta görev yapan Mehmet Erdem Uğurlu ve kaleci Günay Güvenç ile de ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ BİR KADRO OLUŞTURDUK

Gazişehir Gaziantep Kulübü Genel Sekreteri Murat Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer dönemini verimli geçtiklerini söyledi.

Ligde kalıcı olmak istediklerini belirten Güneri, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e bu yıl yükseldik. Onun için transfer dönemini daha hassas ve dikkatli geçirmemiz gerekiyordu. Gayet başarılı ve güzel transferler yaptık. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Ligde en çok transfer yapan takımlarından birisiyiz. Yeni bir kadro oluşturduk. İnşallah bu genç ve dinamik kadroyla ligde en iyi sonuçları alıp burada kalıcı olmayı hedefliyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah bu takım bu kenti Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecek ve göğsümüzü kabartacak."

