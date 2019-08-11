Gazişehir Gaziantep yeni çubuklu formasını tanıttı

Kırmızı-Siyahlılar resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile klasik çubuklu formasını tanıtırken, tanıtımda takımın yeni transferlerinden Papy Djilobodji'i de yer aldı.
Gaziantep ekibinin sosyal medya hesabından yapılan tanıtımda kırmızı-siyahlı renklere sahip yeni çubuklu formadaki kırmızı rengin Antep Harbi'ndeki şehit kanlarını, siyah rengin ise yası temsil ettiği vurgulandı.
Gazişehir Gaziantep'in yeni forması kulübün resmi satış mağazasından 160 TL'ye satışa sunulmaya başlandı.
Orhan Ak protestosu sürüyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın
Schalke kupada ter attı
Umut Meraş sürprizi! Avrupa'ya gidiyor
F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
Olcay Şahan imzayı atıyor!
Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede
Trabzonspor'da mesai sürüyor
Uşakspor Berat'ı bitirdi
Ligin en genç takımı Bursaspor
''Fiorentina benim ikinci yuvam''
Trabzonspor’da Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu
Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu
Okuyucu Yorumları 2 yorum