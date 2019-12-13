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Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Gazze'de bir grup genç girişimci, down sendromlu gençlere oyuncak yapımını öğreterek, onların topluma entegrasyonuna ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı oluyor - "Kararlı İnsanlar" projesi çerçevesinde down sendromlu 10 öğrenci, oyuncak yapımını öğreniyor

NUR EBU IYŞE - Gazze'de bir grup genç girişimci, down sendromlulara oyuncak yapımını öğreterek, onların topluma kazandırılmasına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı oluyor.

Belçika merkezli Dalia Vakfı'nın Gazze'deki partner kuruluşu Yaşam Hakkı Derneği aracılığıyla finanse ettiği "Kararlı İnsanlar" projesi çerçevesinde down sendromlu 10 öğrenci, oyuncak yapımını öğreniyor.

Projenin koordinatörü Cebr Sabit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursla ilgili hazırlıkların yaklaşık bir ay önce başladığını ve aynı eğitimin ileride işitme engellilerden oluşan bir gruba da verileceğini söyledi.

Bu grubun iş yapma ve üretme gücüne sahip orta dereceli down sendromlu kişilerden oluştuğunu ifade eden Sabit, kursiyerlere öncelikle dikiş eğitimi verildiğini belirtti.

Projenin sonunda üretilen oyuncakların kurumlar ve şirketler aracılığıyla satılacağını ve elde edilen gelirin kursa katılanlara aktarılacağını dile getiren Sabit, oyuncak yapımının gelecekte down sendromluların kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkı sağlayacak küçük ölçekli bir ticaret sektörü oluşturabileceğini ifade etti.

- Hem çalışıyor hem eğleniyorlar

Kursa katılan down sendromlu öğrencilerden Amr Kanita (18), dikiş öğretmeninin yardımıyla oyuncak ayı için kumaş kesmeye çalışıyor. Kanita'nın kursta aldığı eğitimi uygulayarak neşeyle kestiği kumaşı arkadaşı Ala Tamiyye (33) ve Heya Hamid (20) alıp, dikmeye başlıyor.

Kesim ve dikiş işlemi biten kumaşı 16 yaşındaki Muhammed Hüseyin alarak içini beyaz pamukla dolduruyor ve ortaya oyuncak ayı çıkıyor.

- Aileler çocuklarını destekliyor

Down sendromlu 14 yaşındaki Fatma'nın annesi Hayat el-Hebbaş (55), tüm eğitim kurslarında kızına eşlik ettiğini dile getirdi.

Anne Hebbaş, psikolojik destek sağlamak, kursa ve üretime devam etmesini teşvik etmenin yanı sıra kızının çalışmalarını izlemeye özen gösterdiğini ifade etti.

Kızının daha iyi bir geleceğe sahip olmasının en büyük isteği olduğunu vurgulayan Hebbaş, dikiş işini iyice öğrenmesi ve bunu gelecekte kendisine meslek edinmesi için Fatma'ya evde bazı dikiş tekniklerini de öğretmeye çalıştığını belirtti.

Yaşam Hakkı Derneğinde özel eğitim öğretmeni Menal el-Uruki, down sendromluların oyuncak ayı yapmalarına gözlemcilik yaparken mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu projenin down sendromlulara psikolojik destek sağladığını belirten Uruki, kursa katılanların, kendilerine verilen görevi tamamladıklarında büyük sevinç duyduğunu dile getirdi.

Down sendromluların bu kursa katılmalarının onlara pozitif enerji verdiğini, kendilerine güvenmeye teşvik ettiğini ve öz güvenlerini yükselttiğini aktaran Uruki, bu kurstan gelecekte kendilerine özel projeler başlatma ve üretim yapma gücüne sahip bir grup down sendromlunun mezun olacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Down Sendromlular gazze oyuncak üretimi Yaşam hakkı Derneği

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