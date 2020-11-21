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Gebze’de 44 okul sınav için dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.11.2020 01:02 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi.Gebze Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi.
Gebze Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi okulları dezenfekte etti. Adayların temiz ve steril bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla başlatılan çalışma kapsamında KPSS’nin yapılacağı 44 okul özel olarak hazırlanan solüsyonla belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, camilerde de dezenfekte çalışması yürütüyor. Vatandaşların steril ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ekipler tarafından camiler belirlenen periyotlarla dezenfekte ediliyor.

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