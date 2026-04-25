Gece kombiyi kapatmak doğru mu? Uzmanından kombi tavsiyesi: Faturanız kabarmasın

Kombiyi kapat aç yapanların dikkat etmesi gerekenleri uzmanlar uyardı. Uzmanlar, kış aylarında tasarruf amacıyla gece kombiyi tamamen kapatmanın sanıldığı gibi faturayı düşürmediğini, aksine evin tamamen soğuması nedeniyle sabah yeniden ısıtma sırasında daha yüksek enerji tüketimine yol açtığını belirtiyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kış aylarında tasarruf amacıyla yapılan bazı alışkanlıklar, faturayı düşürmek yerine daha büyük masraflara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle gece kombiyi tamamen kapatmanın ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

TASARRUF SANILIRKEN FATURA KABARIYOR

Geceleri kombiyi kapatmak kısa vadede ekonomik bir çözüm gibi görünse de, evin tamamen soğuması nedeniyle cihazın sabah saatlerinde yüksek güçle çalıştığı ve bunun daha fazla enerji tüketimine yol açtığı belirtiliyor. Bu durumun uzun vadede tasarruf yerine ek maliyet oluşturduğu ifade ediliyor.

DONMA RİSKİ VE YÜKSEK TAMİR MASRAFI

Uzmanlara göre özellikle soğuk havalarda kombinin kapatılması, tesisattaki suyun donmasına neden olabiliyor. Bu durum boru çatlamaları, radyatör arızaları ve kombi içi parça hasarları gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Oluşabilecek masrafın 15 bin TL’ye kadar çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

KÜF VE NEM TEHLİKESİ

Kombinin kapatılmasıyla birlikte ev içi ısı dengesi bozuluyor ve duvarlarda nem yoğunlaşması artıyor. Bu da zamanla küf oluşumuna zemin hazırlayarak hem eşyaları hem de sağlığı olumsuz etkiliyor.

CİHAZ ÖMRÜ KISALIYOR

Sürekli aç-kapa yapılması kombinin çalışma düzenini bozarak parçaların daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Bu da cihaz ömrünü kısaltarak ek bakım ve değişim maliyetlerini beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, kombinin tamamen kapatılması yerine düşük derecede sabit çalıştırılmasının daha güvenli ve ekonomik bir yöntem olduğunu vurguluyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
kombi
