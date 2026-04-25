Gece kombiyi kapatmak doğru mu? Uzmanından kombi tavsiyesi: Faturanız kabarmasın

Kış aylarında tasarruf amacıyla yapılan bazı alışkanlıklar, faturayı düşürmek yerine daha büyük masraflara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle gece kombiyi tamamen kapatmanın ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

TASARRUF SANILIRKEN FATURA KABARIYOR

Geceleri kombiyi kapatmak kısa vadede ekonomik bir çözüm gibi görünse de, evin tamamen soğuması nedeniyle cihazın sabah saatlerinde yüksek güçle çalıştığı ve bunun daha fazla enerji tüketimine yol açtığı belirtiliyor. Bu durumun uzun vadede tasarruf yerine ek maliyet oluşturduğu ifade ediliyor.

DONMA RİSKİ VE YÜKSEK TAMİR MASRAFI

Uzmanlara göre özellikle soğuk havalarda kombinin kapatılması, tesisattaki suyun donmasına neden olabiliyor. Bu durum boru çatlamaları, radyatör arızaları ve kombi içi parça hasarları gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Oluşabilecek masrafın 15 bin TL’ye kadar çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

KÜF VE NEM TEHLİKESİ

Kombinin kapatılmasıyla birlikte ev içi ısı dengesi bozuluyor ve duvarlarda nem yoğunlaşması artıyor. Bu da zamanla küf oluşumuna zemin hazırlayarak hem eşyaları hem de sağlığı olumsuz etkiliyor.

CİHAZ ÖMRÜ KISALIYOR

Sürekli aç-kapa yapılması kombinin çalışma düzenini bozarak parçaların daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Bu da cihaz ömrünü kısaltarak ek bakım ve değişim maliyetlerini beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, kombinin tamamen kapatılması yerine düşük derecede sabit çalıştırılmasının daha güvenli ve ekonomik bir yöntem olduğunu vurguluyor.