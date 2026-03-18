Gece kulübü çıkışı hayatı değişti! "Benzeri görülmemiş": Doğum gününde kör kaldı, yürüyemedi

21’inci yaş gününü kutladıktan sonra fenalaşan genç hukuk öğrencisi Annabelle Mackay’in hayatı bir anda değişti. Görme ve yürüme yetisini kaybeden öğrenci, arkadaşlarının hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan Mackay, menenjit salgınına yakalandığını öğrendi. Salgının yayıldığı bölgede çok sayıda kişi tedavi altına alınırken yetkililer, yaşanan durumun “benzeri görülmemiş” olduğunu açıkladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de bir gece kulübünde başlayan menenjit salgını ülke çapında korku yarattı. 21’inci yaş gününü kutladıktan sonra fenalaşan hukuk öğrencisi Annabelle Mackay, hastalığa yakalanarak görme yetisini kaybetti ve yürüyemez hale geldi. Aynı salgında iki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise tedavi altında olduğu açıklandı.

PARTİ SONRASI HAYATI KARARDI

Kent bölgesindeki Canterbury’de arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Annabelle, eve döndükten kısa süre sonra fenalaştı. Durumunun ağırlaşması üzerine arkadaşları genç kadını hastaneye yetiştirdi. Doktorlar, Annabelle’e Menenjit B teşhisi koydu.

Genç öğrenci yaşadıklarını, “Annem ve arkadaşlarım olmasaydı şu an hayatta olmayabilirdim. Vücudum adeta kapanıyordu” sözleriyle anlattı.

ÖLENLER VAR

Yetkililer, şu ana kadar en az 20 kişinin hastalıktan etkilendiğini, iki kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Dokuz aylık bir bebeğin de yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Salgının merkezinin öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu gece kulübü olduğu düşünülürken, bölgedeki üniversitelerde yüz yüze sınavlar iptal edildi, öğrenciler evlerine dönmeye başladı.

“COVID GİBİ”

Bölgede yaşayan öğrenciler, yaşananları “Covid’in ikinci versiyonu gibi” sözleriyle anlatırken, maske ve antibiyotik kuyrukları oluştuğu belirtildi. Yaklaşık 5 bin öğrenciye aşı yapılması planlanıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı yetkilileri, salgının “benzeri görülmemiş hızda” yayıldığını belirtti. Sağlık Bakanı ise öğrencilere içecek paylaşmamaları ve yakın temastan kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

BELİRTİLER GEÇ FARK EDİLİYOR

Uzmanlara göre menenjit belirtileri iki haftaya kadar ortaya çıkabiliyor ancak sonrasında hızla ağırlaşıyor. Yüksek ateş, ense sertliği ve ışığa hassasiyet en kritik belirtiler arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
menenjit doğum günü kör
