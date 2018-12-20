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Gece patladı! İnanılmaz görüntüler

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna yeniden faaliyete geçti!

Gece faaliyete geçen Etna Yanardağı'ndan fışkıran lavlar görenleri büyüledi.

Gece patlayan Etna Yanardağı görsel şölen yarattı!

İtalya'nin Sicilya adasında bulunan Etna Yanardağı'nın faaliyete geçtiği gece çekilen fotoğraflar görsel şölen yarattı.
Çarşamba gününün erken saatlerinde faaliyete geçen yanardağ patladıktan sonra yoğun bir gaz ve duman salınımına neden oldu.
Volkandan taşan lavlar gökyüzünü aydınlatırken, lavın kayalar arasından sızdığı anlar doğaya bir kez daha hayran bıraktı.
Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'nın son faaliyeti küçük çaplı olarak değerlendiriliyor.
Bundan önceki yıllarda çok daha şiddetli patlayan yanardağ 2017 yılının Mart ayında 10 kişilik BBC kamera ekibinin yaralanmasına neden olmuştu.
İşte Etna Yanardağı'ndaki görsel şölenden bazı kareler...
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