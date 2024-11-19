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Gece yarısı denizde talihsiz anlar yaşadı! Birkan Sokullu sevgilisi için devreye girdi! Nöbetçi dalgıç operasyonu...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.11.2024 16:45
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İş insanı Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak'ın kızı Eda Gürkaynak geçtiğimiz gece denizde talihsiz anlar yaşadı. Cep telefonunu gece vakti Boğaz'ın serin sularına düşüren Gürkaynak hemen sevgilisine haber verdi. Birkan Sokullu ise acil dalgıç aradı ve sevgilisinin imdadına yetişti.

Gece yarısı denizde talihsiz anlar yaşadı! Birkan Sokullu sevgilisi için devreye girdi! Nöbetçi dalgıç operasyonu...

Sosyetik güzel Eda Gürkaynak gece vakti denizde talihsiz anlar yaşadı. Ünlü isim cep telefonunu denize düşürdü ve ne yapacağını şaşırdı. Gürkaynak, karanlıkta telefonunu bulamayacağını anlayınca evine döndü.

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Ancak Birkan Sokullu sevgilisinin yaşadığı talihsiz olayı hemen çözmek için devreye girdi. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre ünlü oyuncu internette acil dalgıç aradı ve buldu.

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'ACİL DALGIÇ BULDU'

Eda Gürkaynak yaşadığı olayı şöyle anlattı; "Aslan sevgilim şansımızı denemek için internette acil dalgıç aradı ve buldu. Dalgıç bey, düşürdüğüm noktaya az uzaklıkta bir yerde resmen hazır olda bekleyen telefonumu 15 dakikada çıkardı. Cebim, bana gece 02.00 gibi teslim edildi."

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Bu olay Aramızda Kalmasın programında masaya yatırıldı ve Müge Dağıstanlı'Eşim bana derki geçmiş olsun git başka telefon al. Parmağını denize sokmaz yani... Alışık olmadığımız şeyler' diyerek yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
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harika haber
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