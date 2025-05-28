Gece yarısı İstanbul'a geldiler! Osimhen'in en yakın arkadaşı bombayı patlattı... O mesaj her şeyi ortaya çıkardı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği bir türlü netlik kazanmazken Sarı-Kırmızılı taraftarlar ve yönetim oyuncuya kalması için yoğun bir baskı yapıyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarların uğruna kulübe bağış yapmaya bile hazır olduğu Nijeryalı santrforu Suudi Arabistan kulüpleri ısrarla isterken son olarak Al Hilal kulübü, yıllık 40 milyon Euro gibi dudak uçuklatan bir teklifle Osimhen’in kapısını çalmıştı. Hatta Al Hilal kulübü geçtiğimiz günlerde Osimhen'in formasını web sitesinde satışa koymuş daha sonra kaldırmıştı.

Öte yandan Okan Buruk geçtiğimiz gün verdiği röportajda “Osimhen’in kalacağından ümitliyim” mesajını vermişti. Bu kez de transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu, “Osimhen için elimizden geleni yapıyoruz. Arada çok büyük bir fark olmazsa Osimhen Galatasaray’da kalacak” diyerek bir anlamda pozitif mesaj göndermiş oldu.

ARKADAŞLARI İSTANBUL'A GELDİ

Göztepe maçında forma giymeyen ve Başakşehir FK karşılaşmasında kadroda yer alacak olan Victor Osimhen'in Nijerya'dan yakın arkadaşları gazeteci Buchi Laba ve Pooja dün gece İstanbul'a geldi.

'KAMERAMAN ARIYORUM'

Galatasaray taraftarlarıyla sosyal medyada sık sık sohbet eden Buchi Laba bu sabah, "Kameraman arıyorum' şeklinde bir paylaştım yaptı.

AYRILIK OLARAK YORUMLANDI

Laba'nın bu paylaşımı Victor Osimhen için özel bir veda klibi yapılacağı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Victor Osimhen henüz kararını açıklamazken bugün yapacağı açıklamada önemli ifadeler kullanması bekleniyor.