Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı, Trabzonspor da dahil oldu...

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a göndermiş ve kısa süre içinde bu paylaşım büyük beğeni almıştı. Galatasaray da şampiyon olduktan sonra şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaşmıştı.

"BİZDE HARAMA YER YOK"

Galatasaray'ın bu paylaşımına yanıt veren Fenerbahçe, "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR DAHİL OLDU

Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BİR CEVAP DAHA

Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu paylaşımına, "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" ifadelerini kullandı ve tartışmayı sonlandırdı.





