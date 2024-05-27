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Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı, Trabzonspor da dahil oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 07:13
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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile sosyal medyada Fenerbahçe ve Trabzonspor atışma yaşadı. Peş peşe paylaşımlar yapan sarı-kırmızılılara cevap veren Fenerbahçe'ye Trabzonspor karşı çıktı ve ortalık karıştı.

Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı, Trabzonspor da dahil oldu...

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

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Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a göndermiş ve kısa süre içinde bu paylaşım büyük beğeni almıştı. Galatasaray da şampiyon olduktan sonra şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaşmıştı.

"BİZDE HARAMA YER YOK"

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Galatasaray'ın bu paylaşımına yanıt veren Fenerbahçe, "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR DAHİL OLDU

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Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BİR CEVAP DAHA

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Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu paylaşımına, "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" ifadelerini kullandı ve tartışmayı sonlandırdı.

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Trabzonspor fenerbahçe galatasaray
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