Gece yemek yemeden uyuyamayanlar! Bu haber sizin için

Saatli bir şekilde yapılan diyetler, çoğu zaman gözümüzü korkutur ve genellikle akşam 7'den sonra yemeyi kesmemizi isterler. Bu bildiğimiz ezberler ne kadar doğru? Uzman Dİyetisyen Köşkeroğlu, bu konuda bildiklerimizi gözden geçirtecek açıklamalarda bulundu;

Herkes sabah 7’de kahvaltı yapacak, akşam en son şu saatte yemek yiyecek diye bir kural yoktur. Bu saatler kişinin yaşam tarzına göre belirlenmelidir.

Yani birey sabah 11’de kalkıyor ise kahvaltı saati ona göre belirlenmeli, saat 03.00’da yatıyor ise akşam yemeği de ona göre belirlenmelidir.

Saat 03.00’da uyuyan biri için akşam yemeği saati 19.00 olarak belirlenirse, birey bu saatten sonra bir ara öğün yapsa da açlık hissi çekecek ve bu beslenme onun için yeterli olmayacaktır. O yüzden böyle bir bireyin akşam yemeği saati 22.00 olarak bile belirlenebilir. Saatler kişiye göre belirlenmediğinde ve bireyin uzun süre açlık çekmesi durumunda kişinin şeker seviyesi düşecek ve sağlıksız bir durum ortaya çıkacaktır. Bu saatler belirlenirken çok önemli belli sağlık kuralları vardır.