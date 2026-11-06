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Kuru fasulyeyi lokum gibi pişirmenin sırrı! Tencereye bunu ekleyin

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kuru fasulyeyi tam kıvamında pişirmek sanıldığı kadar zor değil. Dağılmadan yumuşacık olan, lokum gibi ağızda dağılan kuru fasulye hazırlamak isteyenler için mutfakta uygulanan küçük bir püf noktası bulunuyor. Pişirme sırasında tencereye eklenecek tek bir malzeme, fasulyelerin daha yumuşak olmasına yardımcı olabilir.

Kuru fasulyeyi lokum gibi pişirmenin sırrı! Tencereye bunu ekleyin
Mynet

Kuru fasulyenin sert kalmasının en önemli nedenlerinden biri, yeterince ıslatılmadan pişirilmeye başlanmasıdır.

Bu nedenle fasulyeleri pişirmeden önce en az 8-12 saat boyunca oda sıcaklığında suda bekletmek gerekiyor.

Islatma suyunun dökülüp fasulyelerin güzelce yıkanması da önemli adımlar arasında yer alıyor. Ancak yalnızca önceden ıslatmak her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle uzun süre beklemiş kuru fasulyelerin yumuşaması daha fazla zaman alabilir.

PİŞİRME SUYUNA BİR MİKTAR KARBONAT EKLEYİN

Kuru fasulyeyi daha kısa sürede yumuşatmak için kullanılan yöntemlerden biri karbonat eklemek. Çok az miktarda karbonat, suyun sertliğini azaltarak fasulyelerin yumuşamasına yardımcı olabilir.

Bunun için fasulyeler haşlanırken pişirme suyuna çok küçük bir tutam karbonat eklenebilir. Ancak miktarı fazla kaçırmamak gerekiyor. Aşırı karbonat kullanımı fasulyelerin dağılmasına, dokusunun bozulmasına ve kendine özgü lezzetinin değişmesine neden olabilir.

Kuru fasulyeyi lokum gibi pişirmenin sırrı! Tencereye bunu ekleyin 1

KURU FASULYE PİŞİRİRKEN BU HATALARDAN KAÇININ

Lokum kıvamında kuru fasulye hazırlamak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:

  • Fasulyeleri pişirmeden önce mutlaka yeterince ıslatın
  • Islatma suyunu dökerek temiz su kullanın
  • Pişirme sırasında sürekli karıştırmayın
  • Fasulyelerin üzerine gereğinden fazla su eklemeyin
  • Domates ve salça gibi asitli malzemeleri fasulyeler yeterince yumuşamadan eklememeye çalışın
  • Tuzunu pişirmenin sonlarına doğru ayarlayın

TEREYAĞI EKLEYEREK LEZZETİNİ ARTIRIN

Kuru fasulyenin daha lezzetli ve kıvamlı olması için pişirme aşamasında tereyağından yararlanabilirsiniz. Özellikle soğan ve salçayı tereyağında kavurmak, yemeğe daha yoğun bir aroma kazandırır. Pişmeye yakın eklenecek küçük bir parça tereyağı da yemeğin lezzetini tamamlar.

KUYRUK YAĞI KURU FASULYEYE LOKANTA LEZZETİ VERİYOR

Lokanta usulü kuru fasulyenin sırlarından biri de kuyruk yağı kullanılmasıdır. Az miktarda kuyruk yağı, yemeğe kendine özgü bir aroma ve zenginlik kazandırır. Etli kuru fasulye hazırlarken dana veya kuzu iç yağı da tercih edilebilir. Ancak yağın miktarını iyi ayarlamak, fasulyenin tadının önüne geçmesini engeller.

Önemli püf noktası: Tereyağı ve kuyruk yağı yemeği yumuşatmaz; fasulyenin lokum gibi pişmesi için önceden ıslatma, kaliteli fasulye kullanımı ve doğru pişirme süresi daha belirleyicidir.

Kuru fasulyeyi lokum gibi pişirmenin sırrı! Tencereye bunu ekleyin 2

KISIK ATEŞTE PİŞİRMEK LEZZETİNİ ARTIRIYOR

Kuru fasulyenin lezzetli ve kıvamlı olması için acele etmemek gerekir. Fasulyeler kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısmak, tanelerin eşit şekilde pişmesine yardımcı olabilir. Böylece dışı dağılmadan içi yumuşayan fasulyeler elde edilebilir.

LOKUM GİBİ KURU FASULYE İÇİN SON DOKUNUŞ

İyi bir kuru fasulyenin sırrı yalnızca eklenen malzemede değil, doğru ıslatma, uygun pişirme süresi ve kontrollü ateşte saklı. Küçük bir püf noktası olarak karbonattan yararlanılabilse de en iyi sonuç için fasulyenin türüne ve tazeliğine göre pişirme süresini ayarlamak gerekir.

Bu yöntemlerle hazırlanan kuru fasulye, sofraların en sevilen yemeklerinden biri olmaya aday.

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