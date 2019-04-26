Bu ayın başında online ev kiralama sitesi Airbnb iki şanslı kullanıcısına Fransa'daki Louvre müzesinde bir gece geçirmek için yarışma düzenlendi. Tüm dünyadan katılımcının başvurduğu bu çekilişten sonra Airbnb başka bir ilginç konuyla karışımızda.

Geceliği 200 dolar! Dışarıdan bakıldığında patates şeklinde ama içi...

İstediğiniz ülkede, istediğiniz evde kalma fırsatı sunan sitede ABD'nin Idoha eyaletindeki bu ev görenleri şaşırtıyor.

Şekil olarak patatese benzeyen ev ilginç deneyimlere açık olan kullanıcıları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Dışarıdan basit bir patatese benzeyen evin içi modern tarzda dekore edilmiş.

İlk bakışta kimsenin tahmin dahi edemeyeceği derecede güzel tasarlanmış evde ihtiyacınız olan her şey mevcut.

Dışı 6 ton çelik, alçı ve betondan inşaa edilmiş olan ev 400 dönümlük arazinin üzerine kurulmuş.

Geceliği 200 dolar olan patates evin içi ise daha da dikkat çekici.

Modern tarza sahip, beton duvarlara karşı ahşap ve ağaç malzemesinden mobilyalar kullanılan ev keyif yapmayı sevenler için biçilmiş kaftan.

İşte dışı ayrı içi ayrı büyüleyen sıra dışı patates evin fotoğrafları...

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