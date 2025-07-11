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Geçen sezon Süper Lig'de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Ben McLemore'a tecavüz ve istismardan 8 yıl hapis

Geçtiğimiz sezonu Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçiren tecrübeli basketbolcu Ben McLemore, tecavüz ve cinsel istismar suçları sebebiyle 100 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Geçen sezon Süper Lig'de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Ben McLemore'a tecavüz ve istismardan 8 yıl hapis
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Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon Merkezefendi Belediyesi Basket forması giyen tecrübeli ABD'li oyuncu Ben McLemore, tecavüz suçlaması nedeniyle yaklaşık 8 yıla denk gelen 100 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TECAVÜZ VE İSTİSMARDAN SUÇLU BULUNDU

Geçen sezon Süper Lig de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Ben McLemore a tecavüz ve istismardan 8 yıl hapis 1

32 yaşındaki guard, 3 Ekim 2021 tarihinde ABD'de katıldığı bir partide 21 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Suçun işlendiği Oregon Eyaleti'ndeki Clackamas County'de görülen davada jüri, McLemore’u birinci derece tecavüz ve cinsel istismar suçlarından suçlu buldu.

4 SUÇUN 3'ÜNÜ KABUL ETTİ

Geçen sezon Süper Lig de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Ben McLemore a tecavüz ve istismardan 8 yıl hapis 2

Olayın yaşandığı dönemde NBA takımlarından Portland Trail Blazers’ta forma giyen McLemore, kariyerinde Memphis Grizzlies, Houston Rockets ve Los Angeles Lakers gibi ekiplerde de yer almıştı. Daha önce suçlamaları reddeden tecrübeli oyuncu, yargılama sürecinde dört suçlamanın üçünü kabul etti.

Geçtiğimiz sezon Merkezefendi'nin ligde kalmasında önemli rol oynayan McLemore’un kariyeri, bu kararın ardından ciddi şekilde sarsıldı.

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