Geçen sezonun yıldızlarındandı! Galatasaray'da ayrılık... Takımda kalması artık çok zor

Galatasaray’da geçen sezon çifte kupada önemli pay sahibi olan Mario Lemina, İlkay Gündoğan transferinin ardından formasını kaybetti. Sözleşmesinin son yılında bulunan 32 yaşındaki orta saha, opsiyon için maçların yüzde 60’ında ilk 11’de yer almalı. Ancak şu an yüzde 50’de kalan Lemina’nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Geçen sezonun yıldızlarındandı! Galatasaray'da ayrılık... Takımda kalması artık çok zor
Berker İşleyen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Geçen sezon ortasında taraftarın da yoğun isteği sonrası Galatasaray’a transfer olan ve çifte kupa zaferinde önemli rol oynayan Mario Lemina, bu yıl forma rekabetinde geriye düştü.

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katarken, bu hamle 32 yaşındaki Gabonlu orta sahanın ilk 11’deki yerini kaybetmesine neden oldu.

OPSİYON DEVREYE GİRMEYEBİLİR

Geçen sezonun yıldızlarındandı! Galatasaray da ayrılık... Takımda kalması artık çok zor 1

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 8 maçın yalnızca 4’ünde ilk 11’de sahaya çıkan Lemina, kontratının son yılına girerken kritik bir sürece girdi. Mevcut sözleşmesinde yer alan opsiyona göre tecrübeli oyuncunun 2026’ya kadar takımda kalabilmesi için maçların yüzde 60’ında ilk 11’de başlaması gerekiyor. Şu ana kadar bu oranın yüzde 50’de kalması ise geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor.

MOTİVASYON SORUNU YAŞIYOR

Geçen sezonun yıldızlarındandı! Galatasaray da ayrılık... Takımda kalması artık çok zor 2

Sabah’ın haberine göre, İlkay’ın transferi sonrası yedek kulübesine çekilen Lemina’nın motivasyon sorunları yaşadığı da öne sürülüyor. Sezon sonunda opsiyon şartlarını karşılayamaması halinde Gabonlu oyuncunun Galatasaray macerası noktalanabilir.

