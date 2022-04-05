Geçen yaz kuruyan Kısık Kanyonu yağışlarla canlandı

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Bizans ve Roma dönemlerine ait kaya mezarları bulunan, geçen yaz kuraklıkla pençeleşen, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Denizli'nin Çal ilçesindeki Kısık Kanyonu'nda su seviyesi son dönemdeki yağışlarla biraz yükseldi.

Kente 60, ilçeye 7 kilometre mesafede bulunan ve 2003 yılında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun rafting yapmasıyla ün kazanan Kısık Kanyonu'nda sular geçen yaz kurudu.

Kanyonda bu yıl son yağışlarla birlikte yeniden sular akmaya başladı. Yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğundaki kanyonu görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, Bizans ve Roma dönemlerine ait kaya mezarları bulunan kanyonda gezi yapmaya başladı.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, AA muhabirine, son dönemde yağışların bol olması dolayısıyla Menderes Nehri'nin tekrar sularının akmaya başladığını anlatan Akcan, "Geçen sene kuraklıktan en büyük nasibini alan ilçelerden birisiyiz. Bunun sonucunda Büyük Menderes Nehri'nin bazı alanları kurumuştu. Bu sene özellikle kar ve yağmur yağışlarının yoğun olması dolayısıyla şu anda toprak suya doydu. Topraktaki fazla suların derelere akmasıyla da Menderes suya kavuştu. Kanyonumuzdaki su ağır ağır her geçen gün fazlalaşıyor. Kanyonun şu hali bile bizi sevindiriyor." dedi.

Kanyonda yürüyüş yolları için çalışma yaptıklarını hatırlatan Akcan, bölgeyi turizme açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şimdiye kadar 1100 metre yürüyüş yolu yaptıklarını belirten Akcan, şunları söyledi:

"Kanyona gelen yolu tamamladık. Burada kafeler yapacağız. Gelen misafirlerin burada rahatça vakit geçirebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de çok kanyon var. Bu kanyonun en büyük özelliği çok dar, derinliğinin yüksek olması ve Büyük Menderes Nehri'nin kanyonun içinden geçmesi. Burada hem doğa hem su olsun her türlü ihtişamı görebilme imkanı bulabiliyorsunuz."

Akcan, kanyonu çevre illerin yanı sıra özellikle Antalya’dan misafirlerin görmeye geldiğini sözlerine ekledi.

- "Herkesin burayı gelip görmesini isterim"

Kanyonu gezen Bayram Demirci ise yağışlarla kanyonun tekrar canlandığını belirterek, "Çok güzel manzarası oluştu. Gezmeye gelenler için güzel manzara var. Herkesin burayı gelip görmesini isterim." dedi.

Aydın'dan gelen Ahmet Tekinsoy da arkadaşlarının tavsiyesiyle ilk kez geldiği kanyonun farklı bir güzelliği olduğunu anlatarak, bir dahaki sefere ailesini de getireceğini ifade etti.

