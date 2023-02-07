MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gecenin Ucunda bugün var mı, yok mu? Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Star Tv yayın akışı

Gecenin Ucunda bugün var mı, yok mu? Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Star Tv yayın akışı

07.02.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 6 Şubat sabahı Türkiye deprem haberleriyle uyandı. Yaşanan üzücü durum sonrası depremin ikinci gününde de TV yayın akışlarında bazı değişiklikler meydana geldi. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü Star Tv yayın akışında bulunmuyor. Peki, Gecenin Ucunda bugün var mı, yok mu? Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat Star Tv yayın akışı...

Gecenin Ucunda bugün var mı, yok mu? Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Star Tv yayın akışı

Star Tv'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam yayın akışında yer almıyor. Diziyi takip eden vatandaşlar Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..

GECENİN UCUNDA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Star Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden Gecenin Ucunda, 7 Şubat Salı günü yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

gecenin ucunda oyuncuları

7 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

NTV - STAR TV ORTAK YAYIN - 07:00

STAR HABER - 18:00

NTV - STAR TV ORTAK YAYIN - 20:00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacakDizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak
"Ailelerimiz içeride sıkıştı" demişti! Annesinden kötü haber geldi"Ailelerimiz içeride sıkıştı" demişti! Annesinden kötü haber geldi
"Bugünkü kadar felaketini yaşamadım" diyerek paylaştı!"Bugünkü kadar felaketini yaşamadım" diyerek paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Star TV ele gününde

En Çok Okunan Haberler

Hatay’da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su doldu…

Hatay’da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su doldu…

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

TFF, ligler için kararını açıkladı!

TFF, ligler için kararını açıkladı!

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.