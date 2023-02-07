Gecenin Ucunda bugün var mı, yok mu? Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Star Tv yayın akışı

Star Tv'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam yayın akışında yer almıyor. Diziyi takip eden vatandaşlar Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..

GECENİN UCUNDA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Star Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden Gecenin Ucunda, 7 Şubat Salı günü yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

7 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

NTV - STAR TV ORTAK YAYIN - 07:00

STAR HABER - 18:00

NTV - STAR TV ORTAK YAYIN - 20:00

