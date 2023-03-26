Gecenin Ucunda dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Gecenin Ucunda dizisi bitiyor mu?

Gecenin Ucunda dizisinin final yapıp yapmayacağı dizi severler tarafından merak ediliyor. Star Tv'nin yeni sezon yapımlarından biri olan Gecenin Ucunda, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkat çeken dizilerden biri. Ekran macerasına ekim ayında başlayan Gecenin Ucunda, 26. bölümüyle final yapacak. Peki, Gecenin Ucunda dizisi ne zaman final yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

GECENİN UCUNDA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star Tv ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin final kararı gündem oldu.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda final için gün sayıyor.

26 bölüm tasarlandığı öğrenilen Gecenin Ucunda dizisi 26. bölümüyle final yapacak.

GCENİN UCUNDA DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin 26. bölümü ile ekranlara veda edeceği söylendi. Buna göre 25 Nisan Salı akşamı Gecenin Ucunda dizisinin final yapması bekleniyor.



