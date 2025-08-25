Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe'ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular

İspanya La Liga’nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Municipal Carlos Tartiere Stadı’nda oynanan mücadeleyi Madrid ekibi 3-0 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

ARDA'DAN ENFES PAS

Karşılaşmanın 37. dakikasında Arda Güler’in sahneye çıktı. Orta sahada kazanılan topta Mbappe'ye nefis bir pas atan Güler'in bu asistini geri çevirmeyen Kylian Mbappé, Real Madrid’i öne geçiren golü kaydetti.

74 DAKİKA OYUNDA KALDI

Fransız yıldız, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. Uzatma dakikalarında (90+3) ise Vinícius Jr. skoru belirleyen golü kaydetti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Gonzalo’ya bıraktı.

İNANILMAZ İSTATİSTİK

Öte yandan milli futbolcu 45 dakikada 7 asist yaparken bu alanda da sahanın en iyi olmayı başardı.

MAÇ SONU 'ARDA' PAYLAŞIMI

Oynadığı süre boyunca takımın oyun kurmasında etkin rol oynayan ve başarılı işler yapan Arda Güler için Real Madrid hesabından maç sonu bir paylaşım geldi. yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

TÜRK TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

Eflatun-beyazlıların beyin emojisiyle yaptığı Arda Güler paylaşımına Türk futbolseverlerden yüzlerce yorum geldi. Real Madrid taraftarları da Arda Güler'den övgüyle bahsederken performansının beklenen çok daha iyi ve şaşırtıcı derecede istikrarlı olduğu vurgulandı. Taraftarlar, Mastantuono ile Arda'nın kulüp tarihinin efsane ikililerinden olabileceğini belirtti.

İŞTE O PAYLAŞIM...