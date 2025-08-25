SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe'ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular

La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Mücaedele Real Madrid'in 3-0 üstünlüğü ile tamamlanırken mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler etkili oyununu 1 asistle taçlandırdı. Karşılaşmanın ardından Real Madrid hesabından yapılan paylaşım Türk futbolseverlerden büyük etkileşim aldı. İşte detaylar...

Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe'ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular
Berker İşleyen
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga’nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Municipal Carlos Tartiere Stadı’nda oynanan mücadeleyi Madrid ekibi 3-0 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

ARDA'DAN ENFES PAS

Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular 1

Karşılaşmanın 37. dakikasında Arda Güler’in sahneye çıktı. Orta sahada kazanılan topta Mbappe'ye nefis bir pas atan Güler'in bu asistini geri çevirmeyen Kylian Mbappé, Real Madrid’i öne geçiren golü kaydetti.

74 DAKİKA OYUNDA KALDI

Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular 2

Fransız yıldız, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. Uzatma dakikalarında (90+3) ise Vinícius Jr. skoru belirleyen golü kaydetti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Gonzalo’ya bıraktı.

İNANILMAZ İSTATİSTİK

Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular 3

Öte yandan milli futbolcu 45 dakikada 7 asist yaparken bu alanda da sahanın en iyi olmayı başardı.

MAÇ SONU 'ARDA' PAYLAŞIMI

Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular 4

Oynadığı süre boyunca takımın oyun kurmasında etkin rol oynayan ve başarılı işler yapan Arda Güler için Real Madrid hesabından maç sonu bir paylaşım geldi. yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

TÜRK TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

Geceye damga vurdu! Arda Güler Real Oviedo karşısında Mbappe ye öyle bir asist yaptı ki... Real Madrid resmi hesabından maç sonu paylaşım! Yorum yağmuruna tuttular 5

Eflatun-beyazlıların beyin emojisiyle yaptığı Arda Güler paylaşımına Türk futbolseverlerden yüzlerce yorum geldi. Real Madrid taraftarları da Arda Güler'den övgüyle bahsederken performansının beklenen çok daha iyi ve şaşırtıcı derecede istikrarlı olduğu vurgulandı. Taraftarlar, Mastantuono ile Arda'nın kulüp tarihinin efsane ikililerinden olabileceğini belirtti.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk haftadan yapacağını yaptı! Kenan Yıldız durdurulamıyorİlk haftadan yapacağını yaptı! Kenan Yıldız durdurulamıyor
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a: "Her insan hata yapar"Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a: "Her insan hata yapar"
Anahtar Kelimeler:
La Liga Arda Güler son dakika gol mbappe real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a: "Her insan hata yapar"

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a: "Her insan hata yapar"

Galatasaray Kayseri'de farka koştu...

Galatasaray Kayseri'de farka koştu...

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.