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Geçirdiği trafik kazası sonrasında sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül New York Times Square’de!

28.12.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülçin Ergül, New York Times Meydanı'ndaki dev dijital ekranı süsledi. Güzel şarkıcının fotoğrafı, New York'un meşhur caddesinde gün boyu yer aldı.

Geçirdiği trafik kazası sonrasında sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül New York Times Square’de!

Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı'nın Aralık ayı konuğu ise 16 yıl önce Hepsi Grubuyla müzik sektörüne adım atan ve 12 yıldır kariyerine solo devam eden, R&B - Pop müziğin ülkemizdeki güçlü temsilcilerinden Gülçin Ergül oldu.

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Geçirdiği trafik kazasından hafif yara alarak kurtulan ama sevdiği insanı kaybeden Gülçin Ergül duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Spotify’ın Equal listesinin kapağında yer aldığım ve bu billboard’da çıkacağımı duyduğun an çok gururlanmıştın... Aslında 14 Aralık’tan itibaren New York Times Meydanı’nda billboard’da yer alıyoruz. Bu bizim başarımız; senin başarın. Şimdi de bu başarımızı izliyor ve gülümsüyor olduğunu hayal ve temenni ediyorum. Seni sınırsızca seviyorum.”

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