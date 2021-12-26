Sevgilisinin ölümüyle yıkılan Gülçin Ergül destek alıyor! Ailesi yanından ayrılmıyor

13 Aralık’ta sevgilisiyle birlikte yolculuk yaparken kaza geçiren şarkıcı Gülçin Ergül kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti. Ergül cenazeye gidememiş ancak mezarlığa gidince yıkılmıştı.

Gülçin Ergül açıklamasında, “Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok” demişti.

Gülçin Ergül yaşadığı acının şokunu atlatamadı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.

Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül psikoloğuyla haftada 3 gün görüşüyor. Bu zor dönemde ünlü şarkıcıyı anne ve babası da bir an olsun yalnız bırakmıyor.

