YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Geçmişi binlerce yıllık! Çanakkale'nin gizli lezzeti peynir helvası

Geçmişi binlerce yıllık! Çanakkale'nin gizli lezzeti peynir helvası

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Geçmişi binlerce yıllık! Çanakkale'nin gizli lezzeti peynir helvası

Çanakkale lokantalarının hemen hepsinde karşılaşabileceğiniz peynir helvası Çanakkale'nin Ezine ilçesinin meşhur Ezine peynirinden yapılan bir tatlı. Geçmişi 1300'lere uzansa da ticari olarak üretiminin son 30-35 yıldır olduğu biliniyor. Fırınlamış ve fırınlanmamış seçenekleriyle bulabileceğiniz peynir helvası yanında bir de Çanakkale'nin meşhur sakızlı dondurmasıyla servis edildiğinde yöresel bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz.

Tatlının orijinalinde özellikle koyun sütünden elde edilen Ezine peyniri kullanılıyor. Özel işlemlerden geçirilerek üretilen peynirin kokusuz ve tuzsuz olması oldukça önemli. Bizim tarifimizde ise kolay ulaşılabilir olması için tuzsuz lor peyniri kullandık. Dilerseniz lor peyniri yerinde tuzsuz taze peynir de kullanabilirsiniz.

MALZEMELER:

  • 1 kg tuzsuz lor peyniri (ya da tuzsuz taze peynir)
  • 1,5 su bardağı irmik
  • 4 su bardağı şeker
  • 1 yumurta sarısı
  • 150 gram tereyağı

YAPILIŞI:

  • Öncelikle lor peynirini bir tencereye alın ve ocağın altını açın.
  • Tenceredeki peynirin üzerine yumurta sarısı ve tereyağını ekleyip karıştırarak pişirin.
  • Peynir suyunu salıp sulandıktan sonra irmiği de ilave edip kısık ateşte pişirmeye devam edin.
  • Ardından toz şekeri ekleyip şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
  • Helva piştikten sonra ocağın altını söndürüp helvayı bir fırın tepsisine boşaltın.
  • Üzerini kaşığın tersi ile düzelttikten sonra kesilecek porsiyonlar kadar bıçakla iz oluşturun.
  • 200°C önceden ısıtmış olduğunuz fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıktıktan sonra önceden bıçakla iz yaptığınız yerlerden dilimleyerek ılık ya da soğuk olarak dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz.
  • Helvayı taze peynirle ya da teleme peyniriyle yapmak isterseniz, peyniri ufalayıp tencereye aldıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve tereyağını ilave edip kısık ateşte peynir eriyene kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ardından irmik ve şekeri ilave edip aynı adımları takip edebilirsiniz. Ilındıktan ya da soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
  • Dilerseniz fırınlanmadan da servis edebilirsiniz. Bu durumda ocakta pişirdikten sonra soğutup tabaklara alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Genelde yazın yenilen bir tatlı olduğu için dondurma ile servis ediliyor. Ancak kışın tüketmek isterseniz ya da dondurma tercih etmezseniz tarçın serperek ikram edebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyinSon zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin
Sofraların vazgeçilmezi mücverin farklı bir tarifi: Pırasa mücveriSofraların vazgeçilmezi mücverin farklı bir tarifi: Pırasa mücveri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Öksürüğü şıp diye kesiyor, boğaz ağrısını yok ediyor

Öksürüğü şıp diye kesiyor, boğaz ağrısını yok ediyor

Sorun olmaktan çıktı! Saniyeler içinde yok ediyor

Sorun olmaktan çıktı! Saniyeler içinde yok ediyor

Denizlerin prensini hiç böyle yemediniz!

Denizlerin prensini hiç böyle yemediniz!

Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Kağıt kebabı

Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Kağıt kebabı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bulut yumurta nasıl yapılır?

Bulut yumurta nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Püf noktasını dünyaca ünlü şef verdi! Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

‘Karnıyarık kızartmadan olmaz’ diyenlere inat yağsız karnıyarık tarifi

Kızartma derdine son! Yağsız karnıyarık tarifi

Gelinim Mutfakta kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi nedir? Kağıt kebabı malzemeleri nelerdir?

Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Kağıt kebabı

Tarifini vermeye yetişemeyeceksiniz! Denizlerin prensi lüferi hiç böyle denemediniz

Denizlerin prensini hiç böyle yemediniz!

Yemeyen bin pişman! Zeytinyağlı kereviz tarifi

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Hastalıklara kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor: Kelle paça tarifi

Hastalıklara kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.