Geçmişi binlerce yıllık! Çanakkale'nin gizli lezzeti peynir helvası

Tatlının orijinalinde özellikle koyun sütünden elde edilen Ezine peyniri kullanılıyor. Özel işlemlerden geçirilerek üretilen peynirin kokusuz ve tuzsuz olması oldukça önemli. Bizim tarifimizde ise kolay ulaşılabilir olması için tuzsuz lor peyniri kullandık. Dilerseniz lor peyniri yerinde tuzsuz taze peynir de kullanabilirsiniz.
MALZEMELER:
- 1 kg tuzsuz lor peyniri (ya da tuzsuz taze peynir)
- 1,5 su bardağı irmik
- 4 su bardağı şeker
- 1 yumurta sarısı
- 150 gram tereyağı
YAPILIŞI:
- Öncelikle lor peynirini bir tencereye alın ve ocağın altını açın.
- Tenceredeki peynirin üzerine yumurta sarısı ve tereyağını ekleyip karıştırarak pişirin.
- Peynir suyunu salıp sulandıktan sonra irmiği de ilave edip kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Ardından toz şekeri ekleyip şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
- Helva piştikten sonra ocağın altını söndürüp helvayı bir fırın tepsisine boşaltın.
- Üzerini kaşığın tersi ile düzelttikten sonra kesilecek porsiyonlar kadar bıçakla iz oluşturun.
- 200°C önceden ısıtmış olduğunuz fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra önceden bıçakla iz yaptığınız yerlerden dilimleyerek ılık ya da soğuk olarak dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz.
- Helvayı taze peynirle ya da teleme peyniriyle yapmak isterseniz, peyniri ufalayıp tencereye aldıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve tereyağını ilave edip kısık ateşte peynir eriyene kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ardından irmik ve şekeri ilave edip aynı adımları takip edebilirsiniz. Ilındıktan ya da soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
- Dilerseniz fırınlanmadan da servis edebilirsiniz. Bu durumda ocakta pişirdikten sonra soğutup tabaklara alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Genelde yazın yenilen bir tatlı olduğu için dondurma ile servis ediliyor. Ancak kışın tüketmek isterseniz ya da dondurma tercih etmezseniz tarçın serperek ikram edebilirsiniz.
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