Geçmişi binlerce yıllık! Çanakkale'nin gizli lezzeti peynir helvası

Tatlının orijinalinde özellikle koyun sütünden elde edilen Ezine peyniri kullanılıyor. Özel işlemlerden geçirilerek üretilen peynirin kokusuz ve tuzsuz olması oldukça önemli. Bizim tarifimizde ise kolay ulaşılabilir olması için tuzsuz lor peyniri kullandık. Dilerseniz lor peyniri yerinde tuzsuz taze peynir de kullanabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 kg tuzsuz lor peyniri (ya da tuzsuz taze peynir)

1,5 su bardağı irmik

4 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

150 gram tereyağı

YAPILIŞI: