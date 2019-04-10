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Geçmişi Bronz Çağı'na dayanan karnaval

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YAŞAM  | 10.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Slovenya'nın Kurentovanje kentindeki küçük Markovci kasabası, yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneği sürdürüyor.

Her bahar geldiğinde yapılan bu ritüel çok renkli görüntülere sahne oluyor...

Geçmişi Bronz Çağı'na dayanan karnaval

Slovenya'nın Kurentovanje kentindeki küçük Markovci kasabası, geçmişinin Bronz Çağı'na kadar gittiğine inanılan bir bahar geleneğini sürdürüyor.
Artık bir etmografik festivale dönüşen kutlamalarda, postlar içine giren, üzerlerine çanlar takan erkekler Kurent adındaki bir şeytanı temsil ediyor.
Kurent, bu bölge insanına göre kışın kasvetini kovalayıp, güneş ışıklarını ve baharı getiren mitolojik bir şeytan.
Yerel müzik topluluklarının eğlenceli şarkıları eşliğinde, kutlamaların yapıldığı köy ve kasaba meydanlarında toplanan Kurentler, hareketleri ve danslarıyla izleyenlere eğlenceli anlar da yaşatıyor.
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Anahtar Kelimeler:
slovenya markovci

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