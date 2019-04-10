Her bahar geldiğinde yapılan bu ritüel çok renkli görüntülere sahne oluyor...

Geçmişi Bronz Çağı'na dayanan karnaval

Slovenya'nın Kurentovanje kentindeki küçük Markovci kasabası, geçmişinin Bronz Çağı'na kadar gittiğine inanılan bir bahar geleneğini sürdürüyor.

Artık bir etmografik festivale dönüşen kutlamalarda, postlar içine giren, üzerlerine çanlar takan erkekler Kurent adındaki bir şeytanı temsil ediyor.

Kurent, bu bölge insanına göre kışın kasvetini kovalayıp, güneş ışıklarını ve baharı getiren mitolojik bir şeytan.