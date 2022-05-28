Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan Ceren Moray gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi

Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi sevilen dizilerdeki başarısıyla yıldızı parlayan Ceren Moray, geçtiğimiz ay Fransız Nico Brun ile sessiz sedasız boşandı. Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Sürpriz boşanmanın ardından Ceren Moray, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi.

"YANIMDAKİ ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"

Karşısında kameraları görünce şaşıran Ceren Moray, "Yeni bir aşka mı yelken açtınız?" şeklindeki soruya, "Arkadaşımla beraberdim. Şimdi evime gidiyorum. Yanımdaki çok yakın arkadaşım" cevabını verdi.

"AKŞAMA KADAR SOĞAN DOĞRUYORUM, CEREN'LE ALAKAM YOK"

Moray'ın gizemli erkek arkadaşı ise, "Ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Ben burada çalışıyorum. Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok" diyerek şaşırttı.





