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Geçtiğimiz aylarda trafik kazasında oğlunu kaybeden Antalyasporlu Naldo'ya bi acı haber daha!

12.11.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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Akdeniz ekibi Antalyapor'da top koşturan ve geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazasında oğlunu kaybeden Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo bir acı haberle daha sarsıldı. İşte detaylar...

Naldo

Naldo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Eylül ayında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası geçiren ve 4 yaşındaki oğlu Davi'den gelen acı haberle yıkılan Antalyasporlu futbolcu Naldo'ya bir kötü haber daha geldi.

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Antalyaspor Kulübü, takımın Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Acını paylaşıyoruz Naldo! Eylül ayında kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın kayınpederi Walter Tilatti'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tilatti'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

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Eylül ayında yaşanan trafik kazasında Naldo'nun küçük oğlu Davi de kazadan ağır yaralı olarak kurtulmuş ancak ilerleyen süreçte hayata gözlerini yummuştu.

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