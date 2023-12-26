Geçtiğimiz günlerde 'dönüyorum' demişti! Josef de Souza yeni takımıyla anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kala, ilk transferin açıklanması artık an meselesi.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen ve son olarak Beijing Guoan'da top koşturan Josef de Souza'nın RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Brezilyalı oyuncu Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından uçak ve Türk bayrağı emojisi paylaşıp transfer için mesaj verdi.





