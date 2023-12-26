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  4. Geçtiğimiz günlerde 'dönüyorum' demişti! Josef de Souza yeni takımıyla anlaşma sağladı

Geçtiğimiz günlerde 'dönüyorum' demişti! Josef de Souza yeni takımıyla anlaşma sağladı

26.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giymiş olan Josef de Souza geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 'Geri dönüyorum' demişti. Brezilyalı yıldızın yeni takımı belli olurken, Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kala, ilk transferin açıklanması artık an meselesi.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen ve son olarak Beijing Guoan'da top koşturan Josef de Souza'nın RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

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Brezilyalı oyuncu Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından uçak ve Türk bayrağı emojisi paylaşıp transfer için mesaj verdi.

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